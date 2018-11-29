تحول الكهف التايلاندي «تام لوانج»، الذي شهد واقعة حبس فريق كرة قدم مكون من 12 صبيا ومدربهم يونيو الماضي، إلى مزار سياحي عالمي، بعد أن أكسبته الصحف شهرة عالمية بسبب مشاركة عدة دول في عملية الإنقاذ، التي أطلق عليها «أعقد عملية إنقاذ في العالم».

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن أعداد الزيارة إلى الكهف والكهوف الأخرى الواقعة حوله شمال تايلاند، زادت بعدما أعادت السلطات التايلاندية فتحه مرة أخرى في 16 نوفمبر الجاري؛ ليستقبل آلاف الزوار، بعد أن زودته السلطات بأكثر من 100 منفذ ومطعم لبيع تذكارات للفريق وتقديم الطعام على طول الطريق المؤدي إلى الكهف.

تقول فيبا رومانشوتيما، إحدى البائعات بالقرب من مدخل الكهف، إن المشهد السياحي مذهل خاصة وأن التايلانديون حاولوا مرارا وتكرارا أن يجعلوا تلك المنطقة المليئة بالكهوف مزارا سياحيا، لكنهم فشلوا في تحقيق الأمر حتى أكسبتها واقعة احتجاز الأطفال شهرة عالمية، مضيفة أن ذلك سيساعد على توظيف الشباب في مدينة «ماي ساي».

ويجري العمل الآن في متحف للاحتفال بعملية الإنقاذ، وتخليدا لذكرى الغواص سامان جونان، الذي توفى خلال محاولة إنقاذ الصبية، كما يجري إنشاء منتجع خيام للسياح بالقرب من طريق الدخول إلى المنتزه.

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