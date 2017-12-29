مقتل 8 من طالبان وإصابة 5 آخرين خلال سلسلة غارات جوية بجنوب أفغانستان

أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة، بمقتل مالا يقل عن 8 مسلحين ينتمون لحركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية على مخابئ الحركة في إقليم أرزكان جنوبي أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى مسؤولين محليين قولهم، إن "الغارة نُفذت في مدينة تارينكوت عاصمة الإقليم في إطار عمليات مكافحة الإرهاب الجارية".

وأكد قائد شرطة أرزكان عبدالله قاري عمري، مقتل المسلحين الثمانية وإصابة خمسة آخرين، مشيرا إلى أن الغارة نفذها سلاح الجو الأفغاني. فيما لم تعلق أي جماعة مسلحة على التقرير حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم أرزكان من ضمن الأقاليم المضطربة في أنحاء أفغانستان الجنوبية؛ حيث ينشط المسلحون في ضواحيه وينفذون عمليات وأنشطة تمرد تتضمن هجمات منسقة ضد قوات الأمن الأفغانية.