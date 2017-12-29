الجمعة 29 ديسمبر 2017 2:52 م القاهرة القاهرة 19.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

استنفار أمني للتصدي لأي أعمال أرهابية بالبحيرة

كتب – خميس البرعى :
نشر فى : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 1:56 م | آخر تحديث : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 1:56 م

تشهد محافظة البحيرة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة، وذلك بتأمين المصالح الحكومية، والأقسام والبنوك، والكنائس، والأديرة، والميادين العامة، والطرق الرئيسية، والفرعية بمدن المحافظة، ومحطات السكة الحديد، بأجهزة كشف مفرقعات، وكلاب بوليسية، وتشكيلات أمن مركزي، وسيارات مطافئ؛ للتصدي لأي أعمال إرهابية مع فرض السيطرة على الشارع.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اتخاذ الإجراءات الأمنية وانتشار الاكمنة، وتكثيف التشديدات الأمنية، والمرورية بالطريق الصحراوي والزراعي، ومداخل الطرق، ومحطات السكة الحديد الرئيسية والفرعية، مطالبًا المواطنين الإبلاغ عن أي سيارة أو جسم غريب يشتبه بها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار محافظات

شارك بتعليقك