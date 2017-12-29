استنفار أمني للتصدي لأي أعمال أرهابية بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة، وذلك بتأمين المصالح الحكومية، والأقسام والبنوك، والكنائس، والأديرة، والميادين العامة، والطرق الرئيسية، والفرعية بمدن المحافظة، ومحطات السكة الحديد، بأجهزة كشف مفرقعات، وكلاب بوليسية، وتشكيلات أمن مركزي، وسيارات مطافئ؛ للتصدي لأي أعمال إرهابية مع فرض السيطرة على الشارع.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اتخاذ الإجراءات الأمنية وانتشار الاكمنة، وتكثيف التشديدات الأمنية، والمرورية بالطريق الصحراوي والزراعي، ومداخل الطرق، ومحطات السكة الحديد الرئيسية والفرعية، مطالبًا المواطنين الإبلاغ عن أي سيارة أو جسم غريب يشتبه بها.