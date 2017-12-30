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توتنهام: هاري كين خارج سوق الانتقالات حاليا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 10:14 م | آخر تحديث : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 10:14 م
أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أنه من المستحيل وضع سعر لمهاجم الفريق هاري كين، موضحا أن اللاعب الإنجليزى الدولي خارج سوق الانتقالات حاليًا.

وقال بوكيتينو - في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية - "هاري كين يُعامل دائما مثل النجم، ولم ولن يتغير أي شيء معه، نحن نثق فيه لأننا نشعر بقدراتنا، ونستحق الفضل لكل ما حققه".

يذكر أن المهاجم الإنجليزي هاري كين ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث النادي الملكي، عن صفقة لتعزيز هجوم الفريق الذي يعاني من فقر تهديفي في الموسم الحالي.

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