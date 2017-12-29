طارق الدسوقي يطالب بتقديم تسهيلات للمستثمرين في الفن والسينما

أعرب الفنان طارق الدسوقي، عن استيائه من توقف قطاعات الدولة عن الإنتاج الدرامي منذ سنوات، مطالبًا الدولة بتقديم تسهيلات للمستثمرين في مجال الفن والسينما.



وأضاف «الدسوقي»، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي مصطفى بكري، مساء اليوم الخميس، أنه لابد من الاستثمار في بناء العقول المصرية، لكن إذا تعارضت حرية الإبداع مع حرية الوطن فلتذهب حرية الإبداع إلى الجحيم.



وتابع أن المجتمع بحاجة إلى مشاهدة أعمال تساهم في ترسيخ الهوية المصرية لديه، وإذكاء روح الانتماء والوطنية، ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب، فضلًا عن نشر روح التسامح، وإعلاء روح الحوار الهادئ في أي نقاش، بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية، وبث التفاؤل والأمل في المستقبل.



وأكمل أنه لابد من الكف عن تقديم اليأس والنظرة السوداوية في الأعمال الفنية، والحرص على عرض نماذج إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة التطرق إلى مشكلات الجمهور مع تقديم نماذج لحلها، وذلك بالإضافة إلى تضمن العمل مضمون توعوي، مستطردًا: «هناك 36 تيمة تدور حولها الأعمال الفنية، بنشقلب فيهم ونعمل منهم حاجة، هيحصل إيه لو دخلنا وسط السطور المضمون الذي يحتاج إلى الجمهور؟».