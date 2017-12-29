علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على فوزه بجائزة شخصية العام في استفتاء برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قائلًا إنه لا يحب مثل هذه الاستفتاءات باعتبار أن محبة الناس تكون واضحة ولا تحتاج إلى استفتاء.



وأضاف «ساويرس»، خلال لقاء مع برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، إنه يتفاعل مع جمهوره على موقع «تويتر»، موضحًا: «الناس تختصر الفرد بعيدًا عن إنسانيته وعقله وكأنه شوال فلوس وكأنها تمطر من السماء، وهذه نظرة ضيقة وبلا معنى».



واستطرد: «المال ليس كل شيء وهو أصل كل الشرور ولا يشتري محبة الناس أو السعادة».



وعن مطالبة شاب بكلية الهندسة وأحد متابعيه على موقع «تويتر» ليوظفه في إحدى شركاته، قال: «قلت له لو إنه من العشرة الأوائل سأعينه فعلًا».



