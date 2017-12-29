أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن سعادته باحتفال فريق عمل قناة النهار بعيد ميلاده، قائلًا: «أنا لو هشتغل في القناة دى ببلاش هعمل كده، أول مرة حد يعملي عيد ميلاد بالشكل ده، كان آخرها تورتة مع زوجتي وبناتي كان هو ده الاحتفال الأهم».



وأشار «القرموطي»، خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، إلى أنه في مثل هذا اليوم الموافق 28 ديسمبر كان اليوم الأول لاتفاقه مع قناة النهار على تقديم هذا البرنامج، متابعًا: «بيكون صعب الواحد يعمل علاقات طيبة مع الناس وبعدين يمشي، وده حصلي لما سيبت قناة أون تي في، وكان تركي للقناة من ضمن الحاجات اللى قطمت ظهري، حسيت إني بتطرد من بيتي»، حسبما قال.



وأوضح أن قناة النهار قد لا تجدد معه العقد مرةً أخرى، مضيفًا أن لديه عرض من إحدى القنوات المهمة، ولكن يبقى جزء من ارتباط الإنسان بالمكان ارتباط نفسي.