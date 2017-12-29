ضبط أخطر العناصر الإجرامية بطوخ

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في جرائم السرقات بمركز طوخ والمعروف باسم "مستر إكس"، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية وسيارة مهربة من الجمارك.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ مفادها قيام "خالد م ع" وشهرته "مستر إكس" والسابق إتهامه في 8 قضايا (سرقة بالاكراه – أموال عامة – تزوير – خطف شخص) ببمارسة نشاطا إجراميا فى مجال السرقات بالإكراه تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى.

وعقب تقنين الإجراءات تم اعداد أكمنة بالمناطق التي يتردد عليها حيث أمكن ضبطه بطريق مشتهر/ نامول – دائرة المركز حال استقلاله سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 80180 ملاكي الإسكندرية وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية آلية بخزينتها 20 طلقة من ذات العيار و 6 هواتف محمولة.

وبالكشف عن السيارة تبين عدم وجود ملف للسيارة وبمناقشة المتهم قرر أن السيارة مهربة من الجمارك عن طريق دولة ليبيا وحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد استخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي الخطف – السرقات بالإكراه.