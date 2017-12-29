أعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة إلى 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجوم مسلح من مجهولين على كنيسة بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية، إن حالات الوفاة من بينهم منفذ الهجوم الإرهابي وفرد شرطة، والباقي من الأقباط.

وأوضح أنه تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي، واثنين في مستشفى الإنتاج الحربي تم نقلهم بواسطة الأهالي، بالإضافة إلى حالة بمستشفى حلوان العام، مشيرا إلى أنه يوجد اثنان من المصابين في حالة خطرة، مؤكدا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وأضاف أن وزير الصحة كلف الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، للاطمئنان على المصابين ودعم المستشفيات، مشيرا إلى أن الوزير في طريقه إلى مستشفيات حلوان لمتابعة مصابي الحادث.