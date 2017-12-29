أمريكا وتركيا تستأنفان تقديم خدمات التأشيرة عبر سفارتيهما

استأنفت الولايات المتحدة وتركيا بالكامل تقديم خدمات التأشيرات لديهما للأخرى، وفقا لما أعلنته السفارة الأمريكية في أنقرة والسفارة التركية في واشنطن.



وكانت تركيا والولايات المتحدة قد ألغتا بصورة مؤقتة العديد من خدمات التأشيرات لمواطنيهما وسط خلافات سياسية بين البلدين، بعد نشوب أزمة فى أكتوبر الماضى بعد القاء القبض على موظف ثان بالقنصلية الأمريكية فى تركيا.



وقال بيان صادر عن السفارة الامريكية فى انقرة ان السفارة تلقت " تأكيدات عالية المستوى" بعدم وجود اى موظفين رهن التحقيقات، وانه لن يتم اعتقال اى موظفين بسبب ممارستهم لعملهم.



واوضح البيان ان السلطات التركية سوف تخطر الحكومة الامريكية "مقدما في حال اعتزام الحكومة التركية اعتقال او القاء القبض على أي عضو بطاقم موظفينا المحليين في المستقبل".



واضاف البيان:" بناء على هذه التأكيدات، فان وزارة الخارجية على ثقة بان الوضع الأمني تحسن بشكل كاف بما يسمح بالاستئناف الكامل لتقديم خدمات التأشيرات في تركيا".



وقد أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانا ردا على الخطوة الامريكية، قائلة إنها أيضا ترفع القيود المفروضة على إصدار طلبات التأشيرات في الولايات المتحدة.



وقال بيان للسفارة التركية " في اطار التأكيدات التي وردت في البيان الامريكي، نود أن نؤكد أن تركيا دولة قانون وان حكومتنا لم تقدم اي تأكيدات حول الملفات التي تستمر الاجراءات القانونية بشأنها".