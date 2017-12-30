العثور على مقبرة لنساء أيزيديات تضم 80 جثة غرب نينوى

أعلن ممثل الأيزيديين في مجلس النواب العراقي، حجي كندور، الجمعة، أن الجهات التي تبحث عن مقابر الأيزيديين عثرت على 80 جثة قرب سنجار غرب نينوى.

وذكر "كندور"، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "تنظيم داعش، خطف نساء كثر من سنجار وعزل النساء الكبيرات والمعوقات عن صغيرات السن الآتي تم سبيهن"، مبينا أن التنظيم دفن حوالي 80 امرأة من كبيرات السن والمعوقات وبعضهن أحياء.

وأضاف أن "داعش" دفن النساء في حوض للأسماك تم اكتشافه من قبل الجهات المدنية التي تبحث عن مقابر الأيزيديين وتعمل بشكل مباشر معنا.

وفي سياق مختلف، أكد قائد الحشد الشعبي والعشائري في نينوى، اللواء كريم الشويلي، أن الحشود وبالتعاون مع الجيش العراقي تعمل على التنسيق التام استعداد لكافة الاحتمالات وعدم الاستقرار في المحافظة.

وقال "الشويلي"، إن القوات العراقية والأجهزة الأمنية تنسق فيما بينها لتبقى مستعدة خصوصا مع احتمالية وجود خلايا نائمة، مضيفا أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة القوات والأهالي، وهو ما يزيد نجاح خطة الاستقرار خصوصا في الجانب الأيسر من الموصل.