قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن الفتاة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عهد التميمي، تمثل حالة وطنية فلسطينية وتعبر عن الإرادة الفلسطينية التي تقف أمام الجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح.

وأضاف «القواسمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «عهد» أصبحت رمزًا للانتفاضة الفلسطينية في وجه القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، مشيرًا إلى محاكمة الفتاة الفلسطينية وهي مكبلة اليدين والقدمين، في خطوة تظهر عنصرية جيش الاحتلال ضد أطفال فلسطين.

ولفت إلى زيادة الممارسات العنصرية الواضحة ضد الأطفال من قبل جنود الاحتلال في محاولة لاغتيال أصوات الأجيال القادمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: «هذا يدل على شيء مهم وهو أن صغارنا لا ينسون وأنهم متمسكون بالأرض الفلسطينية، وأن الراية تنتقل من جيل إلى جيل حتى دحر الاحتلال وسقوط الرواية الإسرائيلية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون».

وأوضح أن الغرض من اعتقال عهد التميمي وغيرها هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإحباطه لأنهم لا يميزون بين رجل أو امرأة أو طفل أو شيخ كبير، فضلًا عن التصعيد الحالي في معدلات الاستيطان وهدم البيوت، مستطردًا: «نؤكد أن معنوياتنا عالية وسنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال و"عهد" مثلها مثل باقي الأطفال الذين لا تكسرهم زنازين الاحتلال».

وتابع: «من يحاكمون عهد التميمي معظمهم غرباء عن هذه الأرض إما إثيوبي أو روسي وغيرهم أما هي فصاحبة الأرض الحقيقية والأصيلة، ويجب أن نتوقف أمام محاكمة الغريب لصاحب الأرض لدفاعه عنها».

وأكد أن الحركة مستمرة في المقاومة الشعبية ضد القرار الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، وكل من يقف معهم، مشيرًا إلى عمل القيادة الفلسطينية على عدة مقترحات من أجل التحرك سياسيًا ودبلوماسيًا في كافة المحافل الدولية.

وشدد على أن تهديدات البيت الأبيض لن تخيف الفلسطينيين ولن تعيدهم إلى الخلف في معركة دفاعهم عن حقوقهم وإتاحة حرية العبادة للفلسطينيين، موضحًا أن 90% من الفلسطينين ممنوعون من دخول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بسبب جدار الفصل العنصري والإجراءات العسكرية الإسرائيلية.