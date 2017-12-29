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بالفيديو.. الصورة الأولى للإرهابي منفذ هجوم كنيسة حلوان


نشر فى : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 1:54 م | آخر تحديث : الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 1:55 م

عرضت فضائية "أون لايف"، الصورة الأولى للإرهابي منفذ الهجوم على كنيسة مار مينا بحلوان.

وكانت مجموعة مسلحة استهدفت كنيسة مار مينا بحلوان مما أسفر عن سقوط 9 شهداء ومقتل إرهابي، بحسب بيان وزارة الصحة.


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