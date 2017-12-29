العراق: إصابة 5 عناصر من «الحشد الشعبي» في انفجار بكركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، بإصابة 5 من عناصر «الحشد الشعبي» في انفجار عبوتين ناسفتين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «السومرية» الإخبارية، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق انفجرتا، أثناء مرور دورية تابعة لفوج العباسي التابع للحشد الشعبي بقضاء الحويجة، ما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الحشد"، مضيفا أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب للعلاج وقامت بفتح تحقيق في الحادث".

يشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت قبل نحو 3 أشهر من تحرير قضاء الحويجة بشكل كامل من تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما تمسك القوات الأمنية والحشد الشعبي الملف الأمني حاليا في القضاء.