«المجتمعات العمرانية»: إعادة التعامل على قطع الأراضي الملغاة بأسوان الجديدة

أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة وافقت على إعادة التعامل علي قطع الأراضي الملغاة بمدينة أسوان الجديدة، بالقرعات التي أجريت منذ عام 2009 وحتى عام 2011، والتي لم يتم توصيل المرافق إليها إلا في 9/7/2015، وذلك طبقاً لكراسة الشروط لكل قرعة، خاصة ما يتعلق بكيفية ومدد سداد قيمة الأرض، ومدة التنفيذ، علي أن يبدأ حساب ذلك اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وقال السباعي في تصريح اليوم (الجمعة) إن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون لإعادة التعامل علي قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم بمدينة أسوان الجديدة.