رفع حالة الطوارئ وتأهب أمني استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد في الفيوم

أعلنت مديرية أمن الفيوم عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وانتشار التواجد الأمني حول الكنائس والأديرة والشوارع والميادين وأماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية وتمشيطها من القنابل عن طريق خبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية تحسبًا لأى طوارئ من شأنها زعزعة الاستقرار.

وصرح اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم،اليوم الخميس، بأنه وجه لرفع حالة الطوارئ على مستوى مراكز المحافظة، ونشر الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بقوات قتالية، وآليات مدرعة بالمناطق الملتهبة.

ولفت إلى نشر الخدمات لتسيير الحركة المرورية بالشوارع، والتعامل مع المواقف الطارئة، وتعزيز الأكمنة على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قامت بفحص البوابات الإلكترونية بالكنائس، وتوفير أجهزة الكشف عن المفرقعات أمام الكنائس، ونشر رجال المباحث السرية حول الشوارع المحيطة بأماكن الاحتفال، وغلق الشوارع المؤدية إليها ضمن إجراءات التأمين.