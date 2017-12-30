إيمانويل ماكرون يهنيء «جورج ويا» لفوزه برئاسة ليبيريا ويدعوه لزيارة فرنسا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، مع جورج ويا؛ لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية بليبيريا، ولدعوته إلى زيارة فرنسا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن قبول «وَيَا» دعوة «ماكرون» لزيارة فرنسا.

وكان «ماكرون» كتب تغريدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، أمس عبر حسابه على «تويتر»، «تهانينا لجورج وياه على انتخابه الرائع وللشعب الليبيري بأسره بعد الطريق الذي قطعه نحو السلام والمصالحة».

وكان «ويا» نجم كرة القدم السابق، وأفضل لاعب في العالم لعام 1995، فاز الخميس الماضي بالانتخابات الرئاسية في بلاده.

يذكر أن اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا أعلنت فوز «جورج ويا» في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الثلاثاء الماضي، بنسبة 61.5% من الأصوات، مقابل 38.5% لمنافسه جوزف بواكاي، وسيتولى مهامه في 22 يناير المقبل، خلفًا لإيلين جونسون سيرليف.