النتائج الأولية تظهر فوز لاعب كرة قدم سابق برئاسة ليبيريا

أظهرت النتائج الأولية فوز لاعب كرة القدم الدولي السابق جورج ويا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في ليبيريا.



وفاز ويا، ممثل الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي بنسبة 61.5% من الأصوات بينما حصل نائب الرئيس جوزيف بواكاي على 38.5% من الأصوات، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات اليوم الخميس.



وتم الانتهاء من فرز الأصوات في 11 مقاطعة من أصل 15 مقاطعة، بينما تم فرز حوالي 90% من الأصوات بالفعل في المقاطعات الأربع المتبقية. ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية غدا الجمعة.



وتأجلت الجولة الثانية ـ التي كانت مقررة في السابع من نوفمبر الماضي بعد ان قدم حزب مرشح ثالث شكوى ادعى فيها حدوث "تزوير ومخالفات".



وسمحت المحكمة العليا في نهاية المطاف بإفساح الطريق أمام التصويت في 26 ديسمبر.



وقال بواكاي "إن الليبيريين يؤمنون بي" بعد الإدلاء بصوته أمس الأول الثلاثاء، مشيرا إلى أنه مستعد لقبول أي نتيجة انتخابية طالما أنها حرة ونزيهة وشفافة.



وجرت آخر عملية نقل سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا في ليبيريا في عام 1944، عندما سلم الرئيس السابق إدوين باركلي السلطة إلى ويليام توبمان.



وعانت ليبيريا، وهي من أفقر بلدان العالم، من عواقب أزمة الإيبولا في الفترة من 2013 إلى 2015، والتي أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص على مستوى البلاد.