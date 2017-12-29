مسئول أمريكي: واشنطن مستعدة لحل القضايا الخاصة بمعاهدة «السماوات المفتوحة» مع روسيا

قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة الجهود الرامية إلى حل القضايا المتعلقة بتنفيذ معاهدة «السماوات المفتوحة» مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الجمعة، عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته قوله، إن "واشنطن تحترم وستظل تفي بالتزامات معاهدة السماوات المفتوحة"، مشيرا إلى استعداد بلاده لحل القضايا المتعلقة بالاتفاقية؛ وذلك تعليقا على القرار الروسي الخاص بالحد من رحلات المراقبة والاستطلاع التي يجريها الجيش الأمريكي فوق الأراضي الروسية.

وأوضح المسئول الأمريكي أن بلاده تشجع روسيا على الانخراط مع واشنطن بصورة بناءة بشأن مخاوفها، وإن إجراءات الرد الأمريكي ستكون رد فعل على الخطوات الروسية، مشيرا إلى أن موسكو يجب أن تعاود الالتزام بتعهدات معاهدة «السماوات المفتوحة».

ومن المقرر أن يبدأ سريان تنفيذ القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في الأول من شهر يناير المقبل؛ وذلك بعدما كانت تنوي واشنطن تنفيذ القيود على روسيا في شهر سبتمبر الماضي، فيما رفض المسئول الأمريكي التعليق على القيود من الجانب الروسي، الذي سيبدأ بدوره تنفيذها في الوقت نفسه، موضحا أن واشنطن ستقوم بمراجعة الإجراءات الروسية بعناية فور الإعلان عنها.