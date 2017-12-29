ترامب يسخر من ظاهرة الاحتباس الحراري بتغريدة عن البرد القارس

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، قائلا إن إن "الاحترار العالمي" يمكن أن يُحسّن أوضاع الأمريكيين في شرق البلاد الذين يعانون حاليا من البرد القارس.



ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها: "في شرق (البلاد)، يمكن أن تكون أبرد ليلة رأس سنة على الإطلاق".



وأضاف: "ربما يمكن أن نستخدم قليلا من الاحترار العالمي القديم الجيد الذي كانت بلادنا، وليست دول أخرى، على وشك أن تدفع تريليونات الدولارات للحماية منه. ارتدوا ملابس ثقيلة!".



وكان ترامب قد نفى في وقت سابق أن تكون هناك ظاهرة احتباس حراري، مدعيا أن الصين اختلقتها لتجعل عملية التصنيع الأمريكية غير تنافسية.



وأعلن ترامب في يونيو أنه سيبدأ في سحب بلاده من اتفاق باريس بشأن المناخ، لكنه أشار إلى أنه مستعد للتوقيع على اتفاق "عادل".



وجاء تعليق ترامب يوم الخميس بينما تستعد أجزاء من الولايات المتحدة لدرجات برودة قياسية مع اقتراب العام الجديد.