جثمان المتوفى المعتدى عليه بالأردن يصل القاهرة الجمعة

أعلنت وزارة القوى العاملة أن جثمان المواطن المصري علي السيد مرسي، الذي توفي في الأردن سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة على متن رحلة "مصر للطيران" رقم 740 القادمة من العاصمة الأردنية عمان، والمقرر وصولها مطار القاهرة في السادسة والنصف صباح اليوم. ويرافق الجثمان أرملة المتوفي وأبنائه.



وتعرض المتوفي لاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأردنيين منذ أيام، ما أدى إلى وفاته في مستشفى "جبل الزيتون" في الأردن.



وكلف محمد سعفان وزير القوى العاملة مسئول العلاقات العامة والمراسم في الوزارة أيمن عبد العال بإنهاء إجراءات وصول الجثمان، وتقديم العزاء لأسرته، مؤكدا أنه يتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، في السفارة المصرية بعمان، إنهاء إجراءات حصول ذوي المتوفي على جميع مستحقاته عقب إتمام إجراءات إعلان الوراثة.



وكان وزير القوى العاملة أصدر تعليمات للمستشار العمالي أشرف الحرايري بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلا عن متابعة مستحقاته، ونتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حاليا على المدعي العام الأردني.



وألقت السلطات الأردنية القبض على كل المشاركين في الاعتداء على المواطن المصري، الذي اتضح من التحقيقات الأولية أن سببه خلاف مالي بين الضحية والجناة.