ترامب يشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» بسبب مبيعات نفط صينية مزعومة لكوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خيبة أمله إزاء مبيعات نفط صينية مزعومة لكوريا الشمالية.

وكتب ترامب الخميس عبر موقع تويتر: "ضبطت متلبسة - (أشعر) بخيبة أمل كبيرة لسماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية".

كما حذر من مغبة استمرار مثل هذه المبيعات، قائلا إنه "لن يكون هناك حل ودى للمشكلة" التي سببها مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

وكتب ترامب التغريدة عبر موقع تويتر، بينما كان في ناديه للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ردا على تقرير صحفي من كوريا الجنوبية أفاد بأن أقمار صناعية أمريكية للتجسس رصدت سفنا صينية يزعم أنها كانت تنقل النفط إلى سفن كورية شمالية.

ونقلت صحيفة تشوسون إيلبو عن مسؤولين حكوميين كوريين، لم يتم تحديد هويتهم، القول إن الأقمار الصناعية رصدت السفن الصينية تنقل النفط إلى سفن كوريا الشمالية في البحر الواقع بين البلدين نحو 30 مرة منذ أكتوبر.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأسبوع الماضي، قرارا بالإجماع يهدف إلى خفض كمية المنتجات البترولية المصدرة إلى كوريا الشمالية في العام المقبل بشكل كبير .