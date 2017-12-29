هازارد يؤجل تجديد تعاقده مع تشيلسي إنتظارًا لريال مدريد

قال تيري هازارد والد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد إن نجله طلب تأجيل تجديد تعاقده مع فريقه أملًا في انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وتابع والد اللاعب البلجيكي، إيدين هازارد تصريحاته لصحيفة "لو سواير" الفرنسية قائلاً "إيدين رفض تجديد التعاقد مع تشيلسي على الرغم من تحسينات بنوده، من أجل متابعة إهتمام ريال مدريد".

يُذكر وأن المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان قد أعرب مُسبقاً عن إعجابه بموهبة إيدين هازارد، والتي رد عليها اللاعب البلجيكي بوصفه للمدرب الفرنسي زيدان بأنه معشوقه الأول، وأنه يحلم بالتدرب تحت قيادته.

وفي نفس السياق، أكدت بعض التقارير الصحفية إهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم اللاعب البلجيكي هازارد، حيث رصد مسئولي الشياطين الحُمر 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع الجناح البالغ من العمر 26 عاماً.