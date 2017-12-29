ناشطون سوريون: إجلاء الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية

أفاد ناشطون سوريون بإجلاء الهلال الأحمر الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية، أكبر منطقة تخضع للحصار في سوريا، باتجاه مشافي العاصمة دمشق عبر معبر مخيم الوافدين.

وأضاف الناشطون، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة، أن 13 حالة مرضية حرجة أجليت من الغوطة ضمن الدفعة الأخيرة؛ وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بين القوات السورية وبين فصيل «جيش الإسلام» التابع للمعارضة.

وكان فريق الهلال الأحمر، الأربعاء الماضي، قد قام بإجلاء الدفعة الثانية من مرضى الغوطة الشرقية باتجاه مشافي العاصمة دمشق؛ حيث أشار ناشطون إلى أن الهلال الأحمر أجلى 12 حالة مرضية حرجة من الغوطة.

وشملت عملية الإجلاء، التي بدأت يوم الثلاثاء بعد اتفاق بين الحكومة السورية وجماعة مسلحة معارضة، السماح لبعض المرضى بمغادرة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة مقابل إطلاق المعارضين سراح بعض المحتجزين لديهم.