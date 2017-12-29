قال الفنان مجدي عبد الحليم، بطل الكليب المثير للجدل «بص أمك»، إن هذه الأغنية سُجلت ضمن أحداث الفيلم الذي يشارك فيه باسم «سلك عريان»، متابعًا أنه طلب من صناع العمل عرضه على الرقابة أولًا والحصول على تصريح قبل النشر، لكنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل.



وأضاف «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الخميس، «رفضت تمثيل الكليب لكنهم قالوا لي إنه هيعمل قلق شوية وبعدين مفيش حاجة هتحصل».



وتابع: «بعد ما شوفت الكليب معروض بالشكل ده، تبرأت منه، عشان متفقناش أنه ينزل بالشكل ده، والمطربة قالتلي إنها هتحتفظ بالفيديو ده لنفسها، وأعتقد أنه اتسرق من تليفونها».



يأتي ذلك على خلفية تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب باسم «بص أمك»، للمطربة ليلة عامر، أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.