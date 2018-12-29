الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الهدوء وضبط النفس في السودان

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك الأنباء التي ترددت عن أعمال عنف ووفيات.

وتابع المتحدث -في بيان- أنه يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويدعو السلطات إلى إجراء تحقيق شامل في الوفيات والعنف.

وأضاف أنه يتقدم بالتعازي لكل من فقد أحبائه في أعمال العنف. ويؤكد الأمين العام الحاجة إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية إلى ضبط النفس، وقالت سارة جاكسون، نائبة مدير المنظمة لشرق إفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الإفريقي: «مع وفاة العشرات بالفعل، يجب على الحكومة أن توقف الاستخدام الدموي للقوة وتمنع إراقة المزيد من الدماء بشكل غير ضروري».

وأضافت جاكسون: «بدلا من محاولة منع المواطنين من التظاهر، يتعين على السلطات التركيز على إنهاء قمع حقوق الإنسان المستمر منذ فترة طويلة وحل الأزمة الاقتصادية اللذين ساهما معا في التعجيل بالاحتجاجات».

وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة في الخرطوم في احتجاجات متواصلة على ارتفاع أسعار الخبز والبنزين وشهدت مقتل تسعة عشر شخصا على الأقل.

وتشهد بعض المناطق في السودان احتجاجات متقطعة لأكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، ومنها أسعار الخبز التي ارتفعت 3 مرات.