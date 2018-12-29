السلطات القبرصية: إنقاذ 5 أشخاص بعد انفجار ناقلة نفط قبالة السواحل القبرصية

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم السبت، عن إنقاذ 5 من أفراد طاقم ناقلة نفط مالطية أصيبوا إثر انفجار وقع على متنها قبالة ساحل الجزيرة الجنوبي.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن اثنين من الجرحى نقلا إلى العاصمة نيقوسيا لتلقي العلاج بعد تعرضهما لحروق ، بينما أدخل الثلاثة الباقون إلى مستشفى في مدينة ليماسول، التي تضم المرفأ الرئيسي لقبرص، كإجراء احترازي.

ومن جانبه، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص:" إن باقي أفراد الطاقم تمكنوا من إخماد الحريق لكن سفينة "آثلوس" توقفت بشكل غير متوازن على بعد مئتي متر من ساحل قرية زيغي" ، مضيفا أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات خطيرة لكن مركز الإنقاذ سارع في إرسال قوارب إلى الموقع للسيطرة على أي تسرب للنفط.

يذكر أن السفينة "آثلوس" كانت متوجهة من قبرص إلى اليونان وعلى متنها طاقم من 17 شخصا هم 7 يونانيين و9 هنود وجورجي واحد.