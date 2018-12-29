قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2018 شهد إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، نتيجة العديد من المشروعات، مشيرًا إلى افتتاح حقل ظهر رسميًا في بداية العام.

وأضاف في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من الحقل كانت تنتج 350 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وارتفع الإنتاج في شهر سبتمبر إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بإنتاج حقل ظهر ودخول آبار من حقل أتول بإنتاج أكثر من 350 مليون قدم معكب يوميًا، وحقل نورس بإنتاج نحو 1.2 مليار قدم.

وأشار إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 9.4 مليون وحدة سكنية منذ بداية المشروع، موضحًا أن العام 2018 شهد طفرة في أعداد المنازل التي تم توصيل الغاز لها، بالتعاون بين شركات القطاع العامة والخاصة، لتصل أكثر من مليون وحدة في العام الحالي.

ولفت إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار جنيه في يونيو 2018، بعد جدولتها والبدء في تسديدها نقديًا أو عينيًا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يريد إيصال رسالة تؤكد التزام مصر بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب.