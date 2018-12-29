مصرع 22 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر الشباب بالصومال

أعلن مسئول حكومي صومالي ، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال اشتباكات وقعت، اليوم السبت، جنوب غرب البلاد بين القوات الحكومية وعناصر حركة الشباب المتمردة.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن المسئول الحكومي - الذي رفض الكشف عن هويته - أوضح أن الاشتباكات وقعت إثر محاولة عناصر الشباب المدججة بالسلاح اقتحام قاعدة عسكرية في منطقة " باي " من أربعة اتجاهات، حيث وقعت اشتباكات شرسة بين الطرفين دامت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن سقوط 14 قتيلا في صفوف حركة الشباب و 8 أفراد من القوات الحكومية الصومالية.