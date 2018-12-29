منظمة التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم على حافلة سياحية في محافظة الجيزة، والذي أدى إلى مقتل عدد من السياح الفيتناميين.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم السبت، تضامن المنظمة التام مع مصر في جهودها لمكافحة الاٍرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وجدد العثيمين «موقف المنظمة الثابت في إدانة الاٍرهاب بأشكاله وصوره كافة».

وأعلنت السلطات المصرية، أمس الجمعة، عن مقتل 3 سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية، بالإضافة إلى المرشد السياحي المصري المرافق لهم، وإصابة 11 سائحا وسائق الحافلة، إثر استهدافهم بقنبلة بدائية الصنع، في منطقة الهرم بالجيزة.