ضرب زلزال بقوّة 6.9 درجة جزيرة مينداناو في جنوب الفليبين، اليوم السبت، وفق ما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا، في وقت إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي.

ووقع الزلزال الساعة 3:39 صباحا في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 60 كلم، بحسب المعهد الذي كان قدر في بادئ الأمر قوة الزلزال بـ7.2 درجة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ بأنه «يمكن حدوث موجات تسونامي خطيرة» على السواحل الجنوبيّة للفليبين وشمال إندونيسيا، لكن هذه الموجات سيكون ارتفاعها أقل من 30 سنتيمترا بحسب المركز.

وتوقع مسؤولون فليبينيون حدوث «اضطرابات محدودة لمستوى مياه البحر».

ونصح مكتب مراقبة الزلزال الحكومي في الفليبين في تحذيره، المواطنين، بالابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى سواحل بحر الفليبيين لنحو ساعتين.

وقال المكتب إن المدن في جنوب البلاد شعرت بشكل قوي إلى معتدل بالزلزال، غير أن مكاتب الدفاع المدني في المناطق المتضررة قالت إنها لم تتلق تقارير عن أضرار أو إصابات ناجمة عن الزلزال.

ووفقًا للمعهد الأمريكي، فإن احتمال وقوع إصابات منخفض إلى حد ما، على الرغم من أن الزلازل الأخيرة تسببت في حصول انهيارات أرضية.

ووقع الزلزال الأكثر دموية في الفيليبين عام 1976، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

وتعرضت إندونيسيا لكارثتي تسونامي هذا العام. فقد قتل أكثر من 400 شخص في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تسبب ثوران بركان في موجة قاتلة اجتاحت شواطئ جزيرتي جاوا وسومطرة.

وأودى زلزال وتسونامي في سبتمبر الماضي بحياة 2200 شخص في بالو بجزيرة سولاويسي، إضافة إلى آلاف المفقودين.