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اعلان حالة الطوارئ في الشرق الأقصى الروسي جراء الانهيارات الثلجية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : السبت 29 ديسمبر 2018 - 1:11 م | آخر تحديث : السبت 29 ديسمبر 2018 - 1:11 م

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارىء في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي، وذلك جراء الانهيارات الثلجية التي تعرضت لها المنطقة والتي أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان آخرين .

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم "، اليوم السبت، أن ثلاثة انهيارات ثلجية وقعت عند مدخل أحد المناجم في مصنع التعدين بقرية منوجوفيرشيني..لافتة إلى أن أحد تلك الانهيارات أسفر عن قطع الطرق.

وأشارت إلى أن نحو 50 شخصا يعملون حاليا في المنطقة المنكوبة، وأن المعدات لا يمكن أن تصل إلى هذه المنطقة بسبب بلوغ علو الثلج إلى مترين.


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