ثالث طائرة نفاثة صينية الصنع من طراز «سي 919» تكمل بنجاح أول رحلة اختبار

أكملت طائرة صينية نفاثة ثالثة نموذجية لنقل الركاب من طراز "سي 919" بنجاح أول رحلة اختبار بعد هبوطها في مطار بودونغ الدولي بشنغهاي، وذلك بعد رحلة استمرت لساعة و38 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم (السبت) أنه بعد نجاح هذه الرحلة، ستجري الطائرة رحلات تجريبية في مدينة شيآن بشمال غربي الصين، مع التركيز على اتزان الأجنحة وتعديل السرعة والتحميل، فضلا عن التحكم والأداء.

وأكملت الطائرة الأولى والثانية من طراز "سي 919" رحلتهما الاختبارية في مايو وديسمبر من العام الماضي، فيما تقومان حاليا برحلات تجريبية في مختلف المطارات الصينية.

ويجري تصنيع ثلاث طائرات أخرى من طراز "سي 919"، في حين من المتوقع إكمال رحلاتها الاختبارية بحلول العام المقبل.

ومع قدرة إجمالية على الطيران لـ 4075 كيلومترا، فإن الطائرة "سي 919" قابلة للمقارنة مع الجيل الجديد من طائرات إيرباص 320 وبوينج 737.