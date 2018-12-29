مصر تفوز بالمركز الأول ببطولة الأفروعربية لكرة السرعة للناشئين

انتهت فاعليات العربية السابعة والأفريقية الثالثة لكرة السرعة، للناشئين والمقامة خلال الفترة من 25 وحتى 30 ديسمبر الجاري.

وحقق المنتخب الوطني، بقيادة علي جمعة، المدير الفني، المركز الأول عام في البطولة الأفريقية، وفاز اللاعب كريم إيهاب المركز الأول في اللعب السولو بنين، واللاعبة دميا سامح المركز الأول في اللعب سولو بنات.

بينما حقق اللاعب عبدالله إسماعيل المركز الأول في اللعب الفردي بنين، بينما حققت اللاعبية سما سعيد المركز الأول في اللعب الفردي بنات، وحقق المركز الأول كل من اللعب عبد الله إسماعيل واللاعبة أشرقت نبيل المركز الأول في الزوجي المختلط، بينما حققت اللاعبة ميار عبد الله وسما سعيد المركز الأول في اللعب الزوجي بنات، وحقق اللاعب أحمد كامل وعمر أمين المركز الأول في اللعب الزوجي بنين.

وحقق كل من أشرقت نبيل وعمرو أمين ودنيا سامح وكريم نهاد المركز الأول في اللعب التتابع المختلط.

وعلى مستوى البطولة العربية، حقق المنتخب المصري المركز الأول عام، وفاز اللاعب كريم إيهاب المركز الأول في اللعب السولو بنين، واللاعبة دميا سامح المركز الأول في اللعب سولو بنات.

بينما حقق اللاعب عبدالله إسماعيل المركز الأول في اللعب الفردي بنين، بينما حققت اللاعبية سما سعيد المركز الأول في اللعب الفردي بنات، وحقق المركز الأول كل من اللعب عبد الله إسماعيل واللاعبة أشرقت نبيل المركز الأول في الزوجي المختلط، بينما حققت اللاعبة ميار عبد الله وسما سعيد المركز الأول في اللعب الزوجي بنات، وحقق اللاعب أحمد كامل وعمر أمين المركز الأول في اللعب الزوجي بنين.

وحقق كل من أشرقت نبيل وعمرو أمين ودنيا سامح وكريم نهاد المركز الأول في اللعب التتابع المختلط.

وإنطلقت مساء أول أمس الخميس فاعليات البطولة العربية السابعة والإفريقية الثالثة بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي والتي تختتم فعاليتها السبت ٣٠ ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمشاركة 17 دولة عربيه وأفريقية.