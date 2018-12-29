مولدوفا تسلم روسيا مواطنا حارب في صفوف «داعش» بسوريا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن مولدوفا سلمت الأجهزة الأمنية الروسية مطلوبا روسيا شارك في القتال ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي على أراضٍ سورية.

وأوضح الجهاز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه نظم عملية تسليم الروسي المطلوب نادر داوودوف (مواليد عام 1990) بالتعاون مع النيابة العامة الروسية ومكتب الإنتربول في روسيا والهيئة الفيدرالية للسجون الروسية.

وذكر مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن داوودوف شارك في العمليات القتالية على أراضي سوريا ضد القوات الحكومية، كما عمل على تجنيد عناصر جدد في صفوف التنظيم الإرهابي، عبر الانترنت، في جمهورية قبردين بلقاريا الروسية بشمال القوقاز.