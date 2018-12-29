محكمة عسكرية صومالية تنفذ حكم الإعدام على أحد عناصر حركة الشباب

نفذت محكمة عسكرية صومالية حكم الإعدام على عضو بحركة "الشباب" الإرهابية المتمردة، متهم باغتيال رجل دين شهير بمدينة بيدوا الواقعة جنوب غرب البلاد العام الماضي.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عدن علي بارو، رميًا بالرصاص صباح اليوم السبت، في بيدوا التي تعد العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، بعدما أدانت المحكمة العسكرية بارو بتهمة قتل الشيخ، مادير ماداب عليو، داخل أحد مساجد المدينة الصومالية ذاتها في الـ 15 من يونيو العام الماضي.

كما نوهت "شابيلي" إلى أن المحكمة العسكرية الصومالية أجرت محاكمات تتعلق بالإرهاب خلال السنوات الأخيرة، وقد حاكمت المئات من مسلحي الحركة الإرهابية بينهم مسؤولون بارزون، كما أصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام.