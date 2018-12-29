أمير الكويت يعزي رئيس الإمارات في ضحايا سقوط مروحية برأس الخيمة

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ‏الصباح، مساء اليوم السبت، برقية عزاء إلى الرئيس الإماراتي ‏الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، في ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للمركز ‏الوطني للبحث والإنقاذ، على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، والذي أسفر ‏عن استشهاد أفراد طاقمها.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية - عن خالص ‏تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الإماراتي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن سقوط طائرة مروحية من نوع (أجوستا 139) كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، ومصرع طاقمها.