بابا الفاتيكان يقدم العزاء للرئيس السيسي في ضحايا حادث المريوطية

بعث قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الاعتداء الإرهابي على حافلة سياحية بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر الأب هاني باخوم، إن البرقية التي أرسلها بابا الفاتيكان وحملت توقيع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، نقلت شعور بابا الفاتيكان بالحزن العميق لدى معرفته بنبأ الهجوم، مضيفًا أن البابا فرانسيس استنكر هذا الفعل الأحمق والوحشي، ويصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم والجرحى والعاملين في فرق الإنقاذ.

واختتم بابا الفاتيكان البرقية بأنه يعوِّل على عمل الجميع للتغلب على العنف بالتضامن والسلام، وأنه يطلب البركات الإلهية لمصر وشعبها.