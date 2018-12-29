 وزير الداخلية البريطاني يقطع أجازة عائلية ليتعامل مع أزمة المهاجرين

قالت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس، اليوم السبت، إن وزير الداخلية ساجد جاويد في طريق عودته من جنوب أفريقيا، قاطعا بذلك أجازة عائلية قصيرة.

وذكرت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية أنه يرجع السبب في عودة جاويد إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المحاولين عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب فيما وصفه بالـ "حادثة الكبرى"، حيث سعى نحو 89 مهاجرا لعبور القنال في الأربعة أيام الأخيرة.

وأضافت نوكس ، خلال زيارة لمنطقة دوفر الساحلية جنوب شرقي انجلترا ، "لأسباب أمنية لا يمكنني الإفصاح عن مكان وجود جاويد، لكنه في طريق العودة وسيكون على مكتبه يوم الاثنين ، وهو يسيطر على الوضع وأنا على تواصل منتظم معه، وقد أجرينا مؤتمرا هاتفيا بالأمس".

وفور وصفه ، أمس الجمعة ، العملية بأنها "حادثة كبرى" ، كلّف جاويد مسؤولا بالتعامل مع الموقف وبحث إجراء محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي.

واصطف سياسيون من كل الأطراف لانتقاد طريقة جاويد في التعامل مع أزمة المهاجرين أمس حيث واجه الوزير اتهامات بالتقصير في أداء وظيفته.