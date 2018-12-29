تزايد مطرد في محطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا

تشهد أعداد محطات شحن السيارات الكهربائية زيادة مطردة في ألمانيا، بحسب البيانات الصادرة عن قطاع الكهرباء.

وأوضحت بيانات الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا أن عدد هذه المحطات تجاوز في الوقت الراهن 16 ألفا و100 محطة، منها ما هو تابع للحكومة وما تشارك فيه الحكومة بشكل جزئي.

وشملت الاحصائية أعمدة الشحن التابعة لشركات الطاقة والجراجات (مراكز صف السيارات) والمحلات والفنادق.

ووفقا للحسابات، هناك نحو 160 ألف سيارة كهربائية وهجين مسجلة يمكن أن تستفيد من محطات الشحن، بمعدل نحو عشر سيارات لكل محطة، وهو معدل يتوافق مع توصيات الاتحاد الأوروبي.

كانت الرابطة ذكرت أن عدد محطات الشحن وصل إلى 13 ألف و500 محطة في نهاية يونيو الماضي، مقابل عشرة آلاف و700 محطة فقط في نفس الفترة من عام 2017.