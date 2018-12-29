لافروف: المباحثات الروسية التركية حول سوريا مفيدة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المباحثات بين بلاده وتركيا حول سوريا، التي عقدت في موسكو اليوم السبت، بأنها مفيدة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قضايا محاربة الإرهاب وعودة اللاجئين والشؤون الإنسانية.

وقال لافروف، عقب المباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع كان مفيدا بحضور، وزيري الخارجية ووزيري الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، حسبما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري.

وأشار لافروف إلى أنه "تم بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ المهام، التي تم وضعها في صيغة أستانا، في المقام الأول في سياق محاربة الإرهاب وتسوية المسائل الإنسانية وتوفير ظروف لعودة اللاجئين".

وتابع لافروف أن الجانبين ركزا على الوضع في سورية والوضع القائم بعد انسحاب القوات الأمريكية، مؤكدا أن روسيا وتركيا اتفقتا على التنسيق "على الأرض" في سوريا مع السعي لدحر الإرهابيين نهائيا في البلاد.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية والامتثال الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومن جانبه قال تشاووش أوغلو "لدينا رغبة مشتركة في تطهير الأراضي السورية من كل الجماعات الإرهابية".

كانت الحكومة الأمريكية أعلنت بشكل مفاجئ قبل أكثر من أسبوع سحب قواتها البرية من سورية مبررة تلك الخطوة بأنه تمت هزيمة داعش، وكانت تركيا قد هددت بشن هجوم شرقي الفرات، غير أنها أرجأت تلك الخطوة بعد قرار الانسحاب الأمريكي.