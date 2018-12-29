رئيس مجلس الإشراف على دويتشه بنك يستبعد استقالته من منصبه

استبعد باول اخلايتنر، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على مصرف (دويتشه بنك) الألماني، استقالته من منصبه رغم انتقادات مستثمرين له.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاج تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال اخلايتنر:" يتعين تحمل هذا (النقد)"، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الاستقالة وأنه غير مفتقد للرغبة في مزاولة عمله.

وأضاف اخلايتنر" منحني المساهمون تفويضا حتى 2022، وأنا مضطلع بالمسؤولية".

كان أكبر مصرف تجاري في ألمانيا شهد عاما صعبا في البورصة في العام الحالي، إذ أدى ضعف الأعمال والتكاليف العالية لإعادة الهيكلة والاتهامات الأخيرة بغسل أموال، إلى تدني قيمة سهم البنك في البورصة وفقدانه لـ 56% من قيمته، ما جعل (دويتشه بنك) الشركة الأكبر خسارة بين الـ30 شركة الكبرى التي يضمها مؤشر داكس القياسي.