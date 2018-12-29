روسيا ترفض دعوة ميركل لإطلاق سراح بحارة أوكرانيين

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رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة ألمانيا بالإفراج عن 24 بحارا أوكرانيا تحتجزهم روسيا عقب مواجهة بحرية بين موسكو وكييف الشهر الماضي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحفيين اليوم السبت: "كل ما يحدث لهم يحدث وفقا للقانون الروسي"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

اندلعت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في 25 نوفمبر عندما فتح خفر السواحل الروسي النار على سفن بحرية أوكرانية واحتجزوها هي وأفراد أطقمها المؤلفة من 24 شخصا في مضيق كيرتش.

وذكرت "تاس" أن البحارة الأوكرانيين الذين اعتقلوا واتهموا بالعبور غير القانوني للحدود، يمكن أن يواجهوا أحكاما بالسجن لست سنوات.

وتحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع بوتين هاتفيا أمس الجمعة بشأن الحرب في سورية والصراع في شرق أوكرانيا، فيما دعت ميركل روسيا للإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين.

وجاء رفض بوتين لمطلب ميركل بعدما انهارت هدنة بمناسبة رأس السنة في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا صباح اليوم السبت.

وبدأت الهدنة المفتوحة الساعة 0001 صباحا (2201 بتوقيت جرينتش)، واتهم الجنود الأوكرانيون والانفصاليون الموالون لروسيا بعضهما البعض ببدء اطلاق النار.

وتأتي هذه الهدنة في أعقاب سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي كانت تتعرض لانتهاكات وأعمال عنف بعد ساعات من الإعلان عنها.

ولقى أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم 2700 مدني حتفهم في القتال بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا منذ عام 2014، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ضم روسيا للقرم انتهاكا للقانون الدولي ويصر على سلامة الأراضي الأوكرانية.

ورحبت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك باتفاق وقف إطلاق النار، ووصفتا فترة العطلات المقبلة بأنها "فرصة للجانبين للتركيز على احتياجات السكان المدنيين".