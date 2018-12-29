قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن عبده مجلي، إن مدينة الحديدة ومينائي الحديدة ورأس عيسى ما زالت تحت سيطرة الميلشيات الانقلابية الحوثية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، أن هذه الميلشيات عبارة عن جماعة إرهابية لا تؤمن إلا بنقض العهود والمواثيق، ولا تلتزم بالمشاورات ولا بقرار مجلس الأمن رقم 2451.

وأوضح أن ميلشيات الحوثي ما زالت تقوم بمئات الخروقات ضد المواطنين اليمنيين في مدينة الحديدة، بزرع الألغام وإطلاق القذائف العشوائية سواء على المدنيين أو مواقع الجيش على مرأى ومسمع الجميع.