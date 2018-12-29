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وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تتفقد ولاية أريزونا للوقوف على أوضاع المهاجرين

أ ش أ
نشر فى : السبت 29 ديسمبر 2018 - 11:31 م | آخر تحديث : السبت 29 ديسمبر 2018 - 11:31 م

قامت كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي ، اليوم السبت ، بجولة في مدينة " يوما " التابعة لولاية أريزونا الأمريكية الحدودية ، وذلك بعد وفاة صبي من جواتيمالا داخل مركز احتجاز للمهاجرين تابع للحكومة الأمريكية.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية ، أن هذه الزيارة تأتى بعد تفقد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي أمس / الجمعة / بولاية تكساس من أجل الوقوف على أوضاع المهاجرين النازحين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.

وصرح دى مارجو عمدة مدينة " الباسو " الحدودية ، بأن زيارة كريستين لتكساس أمس تناولت مناقشة احتياجات المهاجرين ، دون التطرق إلى أية تفاصيل ، مشيرا إلى أن الزيارة أحيطت بالسرية بعيدا عن أنظار الصحفيين.

ولم يكشف عمدة المدينة عما إذا كانت الوزيرة قد ناقشت مسألة وفاة أطفال المهاجرين خلال وجودهم داخل مراكز الاحتجاز الأمريكية .

وكانت طفلة جواتيمالية تبلغ من العمر 7 أعوام قد توفت داخل مركز احتجاز أمريكي بعد ساعات على اعتقالها إثر دخولها البلاد خلسة ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست ، حيث تردد أن الوفاة ترجع إلى الصدمة والجفاف .


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