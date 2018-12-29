العراق: اتفقنا مع الأردن على إنشاء منطقة صناعية وبحثنا مسألة الإعفاءات الجمركية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم السبت، أنه اتفق مع نظيره الأردني عمر الرزاز على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم بحث مسألة الإعفاءات الجمركية مع الأردن.

وقال عبدالمهدي، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع نظيره الأردني ونقلته قناة "السومرية" الإخبارية: "إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والأردن سيزداد ، حيث اتفقنا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بمساحة 24 كم".

وبين أنه تم بحث مسألة الإعفاءات الجمركية مع الأردن..منوها بأن "العراق متفق مع الأردن على أن الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء الأزمات في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الأردني قد وصل أمس الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ لإجراء مباحثات موسعة مع الجانب العراقي لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتوافق حول الإجراءات التي من شأنها تفعيل خطوط التجارة، واستكمال إنشاء أنبوب النفط والمستوردات النفطية، والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار،