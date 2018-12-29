مسؤولون إيطاليون يتوقعون استقالة وزير المالية الشهر المقبل

نقلت صحيفة "لا ستامبا" عن مسؤولين لم يُكشف عن هويتهم في مكتب رئيس الوزراء الأيطالي، جوزيبي كونتي، قولهم إنه من المتوقع أن يستقيل وزير المالية، جيوفاني تريا، أوائل يناير المقبل، بعد صراع طويل مع زعماء شعبويين، ومع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن مسؤولين مقربين من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسة، وهي جزء من الائتلاف الحاكم مع حزب "الرابطة اليميني" يعتقدون أن تريا يمكن أن يستقيل بعد أن يوافق البرلمان على خطط الانفاق، طبقا لما ذكرته الصحيفة في أحدث تقرير إعلامي لها بشأن الاستقالة المحتملة لتريا.

وأضافت الصحيفة أن تريا كشف لأصدقائه المشرعين أنه لا يمكنه تحمل صراع آخر بشأن الميزانية. ونفى تريا مرارا أنه يدرس الاستقالة.

ويسعى تريا جاهدا منذ أسابيع لاقناع نائبي رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني من حزب "رابطة الشمال" ولويجي دي مايو من حركة خمس نجوم للتفاوض مع المفوضية الأوروبية ولتأجيل وتخفيف وعودهما الانتخابية.

ووافق نائبا رئيس الوزراء على تقليص هدف العجز لعام 2019 إلى 04ر2 بالمئة من نسبة أولية هي 4ر2 بالمئة، التي رفضتها بروكسل بوصفها انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتضغط الحكومة للوفاء بموعد نهائي، هو الاثنين المقبل، للموافقة على الميزانية من قبل البرلمان.

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويت ثقة مساء اليوم السبت، وهو تكتيك غالبا ما يتم استخدامه في إيطاليا، قبل تصويت نهائي حول الميزانية من المتوقع أن يجرى صباح غد الأحد.