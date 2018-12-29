استطلاع: أغلبية طفيفة من الأمريكيين تؤيد سحب القوات من سوريا وأفغانستان

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية طفيفة من الأمريكيين تدعم قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وبيّن الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد، وشركة الأبحاث هاريس بول، أن 52% ممّن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يؤيدون قراري سحب وتقليص القوات الأمريكية في سوريا وأفغانستان، وهما القراران اللذان فوجئ بهما مستشارو ترامب بعد إعلانهما، في وقت سابق من هذا الشهر، بينما أبدى 48% من المشاركين بالاستطلاع معارضتهم لقراريّ ترامب، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأعلن ترامب، هذا الشهر، قراره سحب كامل القوات الأمريكية - التي تقترب من ألفيّ جندي، المشارِكة في الحرب ضد تنظيم (داعش) في سوريا وسحب نصف القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان، والبالغ عددها قرابة 14 ألف جندي، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ القرارين.

وأعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس والمبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد (داعش) بريت ماكجورك استقالتهما احتجاجا على القرارين، واللذين طالتهما انتقادات عدد من النواب الديمقراطيين وحتى الجمهوريين بالكونجرس.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية - أمس الأول - عن مسئولين أمريكيين - لم تكشف هويتيهما - أن تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا قد يستغرق أشهر، فيما أكد متحدث باسم البنتاجون - أمس- أن ترامب لم يأمر بعد بتنفيذ قرار سحب 7 آلاف جندي من أفغانستان.

وبينما أيدت أغلبية طفيفة من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع قراري سحب وتقليص القوات، رأت أغلبية أكبر (69%) أنه كان المهم للولايات المتحدة الاحتفاظ بقوات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.