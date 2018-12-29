قال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الوضع في ليبيا مليئ بالصعوبات والتعقيدات، وينتكس بفعل فاعل كلما لاحت بادرة أمل لتهدئة الأوضاع.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الأجواء في ليبيا تسمح بوجود تنظيمات ومليشيات إرهابية لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية، وتعمل وفق أهوائها وتتأثر بقوى خارج ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة عدم السماح باستمرار مثل هذا الوضع.

وأشار إلى وجود مسؤولية على الجامعة العربية ودول جوار ليبيا والمجتمع الدولي، متابعًا: «الحديث سهل، والأمم المتحدة موجودة في ليبيا عبر المبعوث الأممي، الذي يحاول حل الأزمة ولكن الأوضاع معقدة».

وأعرب عن أمله في تدارك الليبيين للوضع هناك ووضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبار، إلا أنه أشار لصعوبة تنفيذ هذا الأمر لأن الخلافات السياسية كثيرة وعميقة، داعيًا إلى وضع كل هذه الخلافات جانبًا.