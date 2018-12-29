لافروف: نأمل ألا يعوق الغرب جهود الدول الضامنة في إنشاء اللجنة الدستورية السورية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إن بلاده تأمل ألا يعوق الغرب جهود موسكو وأنقرة وطهران في إنشاء اللجنة الدستورية السورية.

وقال لافروف، عقب مباحثات روسية تركية رفيعة المستوى بموسكو اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية - "نأمل من الجميع، بمن فيهم زملاؤنا الغربيون الذين استمروا في الأشهر الأخيرة في دعوة "ثلاثي" أستانا لاستكمال العمل بشأن إنشاء لجنة دستورية في أقرب وقت ممكن، ألا يعوقوا جهودنا المستقبلية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي :"سنواصل العمل المكثف من أجل بدء عمل هذه اللجنة مع المبعوث الأممي الجديد جير بيدرسن، الذي يبدأ عمله في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير المقبل".

جدير بالذكر أن محادثات رفيعة المستوى قد أُجريت، في وقت سابق من اليوم، في موسكو بين روسيا وتركيا بشأن الوضع الراهن في سوريا، وضمت المحادثات وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات كلا الدولتين.